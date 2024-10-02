Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi (3)

AFADBAŞKANI MEMİŞ, BARTIN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen toplantıya katılan AFAD Başkanı Okay Memiş, kentte şiddetli yağışla birlikte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Toplantıya, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ve kurum müdürlüğü katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illeri için verilen turuncu uyarı sonrasında valiler öncülüğünde gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Memiş, “Yapılan meteorolojik uyarının ardından hem jandarmamız, emniyetimiz, camilerimizden vatandaşlarımıza yönelik gerekli ikazlarda bulunduk. Sayın valilerimizin başkanlığında bu 3 ilimizde oluşturulan kriz masası sayesinde riskli görülen dere yataklarında valiliğimizin öncülüğünde Devlet Su İşlerimizin, Karayollarımızın ve belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin iş makineleriyle, ekskavatörlerle, dozerlerle, diğer iş makineleriyle daha afet olmadan muhtemel afeti önlemek maksadıyla önceden belirlenmiş yerlere konuşlandırıldı. Ayrıca diğer illerden bu 3 riskli ile turuncu uyarı ile ilgili takviye arama kurtarma teknikerlerimiz yeterli sayıda görevlendirildi. Bartın için 710 personel, 195 araç ve 67 iş makinesi çalışmalara bizzat eşlik ettiler. Gelen ihbarları anında değerlendirerek müdahalede bulundular. Bartın kent merkezinde 131 kilogram metrekareye son 24 saatte yağış aldı. Yine Amasra ilçesi 158 kilogram yağış aldı. Diğer ilçelerimizde Kurucaşile ve Ulus daha az oranda yağış aldı” dedi.