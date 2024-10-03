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        Bartın'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ırmaktan akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:13
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        Bartın'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
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        Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ırmaktan akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

        Kentte 2 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

        Çamurlu suyun etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti. Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.

        Denizin renginin değişmesi, dronla da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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