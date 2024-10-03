Bartın'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ırmaktan akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ırmaktan akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.
Kentte 2 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suyun etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti. Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.
Denizin renginin değişmesi, dronla da görüntülendi.
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