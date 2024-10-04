Bartın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İnceleme sonucu şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri isimlerinin hırsızlık, terör örgütü üyeliği gibi olaylara karıştığını ve durumun düzeltilmesi için ellerindeki ziynet eşyaları ile nakit paraların kontrol edilmesi gerektiği bahanesiyle dolandırdıkları belirlendi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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