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        Bartın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:11
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        Bartın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İnceleme sonucu şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri isimlerinin hırsızlık, terör örgütü üyeliği gibi olaylara karıştığını ve durumun düzeltilmesi için ellerindeki ziynet eşyaları ile nakit paraların kontrol edilmesi gerektiği bahanesiyle dolandırdıkları belirlendi.

        Bartın, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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