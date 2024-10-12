Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Teknoloji meraklısı ve çevreci liseliler atık malzemeleri motosiklet yaparak değerlendirdi

        Bartın'da Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle atık metal ve ahşap malzemeleri kullanarak 3 tekerlekli motosiklet yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknoloji meraklısı ve çevreci liseliler atık malzemeleri motosiklet yaparak değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle atık metal ve ahşap malzemeleri kullanarak 3 tekerlekli motosiklet yaptı.

        İl genelindeki okullarda çeşitli projelerin sergilendiği şenliklere katılmak için 2018'de spor otomobil yapan öğrenciler, bu yıl da motosiklet hazırlamak için kolları sıvadı.

        Öğretmenlerinin desteğini alan 15 öğrenci, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu atık metal ve ahşap malzemelerle 3 tekerlekli motosiklet tasarladı.

        Okulda sergilenen 125 cc'lik motora sahip motosiklet, görenlerin dikkatini çekiyor.

        Tasarladıkları motosikletle el becerilerini geliştirmenin yanı sıra atık malzemeleri geri dönüşümle yeniden değerlendiren öğrenciler, farklı projelerle çalışmalarını sürdürmek istiyor.

        - "Öğrenciler hevesle çalıştı"

        Kimya öğretmeni Tahir Dikicigil, AA muhabirine, öğrencilerle daha önce spor otomobil tasarladıklarını söyledi.

        Fikir alışverişi sonucu bu yıl da motosiklet yapmaya karar verdiklerini belirten Dikicigil, "Kendi çabalarımızla tamamen toplama parçalardan oluşan bir motosiklet projesi ortaya çıkardık. Resimlerini çizdik. Okulda bölümleri bulunan elektrik, muhasebe, çocuk gelişimi ve Anadolu lisesi öğrencileri bir araya gelerek, herkesin eli değecek şekilde çalışarak ortaya böyle bir proje çıkardık. Öğrencilerimizin bu konuda çok büyük hevesleri oldu. İsteyerek yaptılar. En önemlisi de yapılabilirliğini gördüler. Elimizdeki imkanlar da kısıtlıydı, çekiç, tornavida ve testereyle bu projeyi yaptık." diye konuştu.

        Dikicigil, bir şeyler yapabildiklerini gören öğrencilerin heveslerinin arttığını anlatarak, "'Bir proje daha yapalım hocam.' demeye başladılar. İnşallah daha iyi projelerle gençlerimiz daha iyi işler yapacak." dedi.

        Öğrencilerden Ömer Duhan Özmen de projeyi öğrendikten sonra çalışmalara katılmak istediklerini dile getirerek, "Kendi atölyemizde yaptık motosikletimizi. Dış cephesi, iskeleti için hep kendimiz uğraştık. Boş zamanlarımızda bununla ilgilendik. Öğle teneffüslerinde hep hocamızın yanına gittik. Güzel bir proje ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltında
        Otomobilin çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltında
        Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
        Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi kuruldu
        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi kuruldu
        Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem