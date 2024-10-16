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        Bartın'da denizde hortum oluştu

        Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:25
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        Bartın'da denizde hortum oluştu
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum meydana geldi.

        İlçede etkili olan yağışlar sırasında denizde hortum oluştu.

        Bölgede sefer halindeki kuru yük gemisinin hortumla karşı karşıya kaldığı görüldü.

        Gemiyle arasında yaklaşık 500 metre mesafe bulunan hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yaklaşık 15 dakika sonra kayboldu.

        İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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