Bartın'da denizde hortum oluştu
Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum meydana geldi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum meydana geldi.
İlçede etkili olan yağışlar sırasında denizde hortum oluştu.
Bölgede sefer halindeki kuru yük gemisinin hortumla karşı karşıya kaldığı görüldü.
Gemiyle arasında yaklaşık 500 metre mesafe bulunan hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yaklaşık 15 dakika sonra kayboldu.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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