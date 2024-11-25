Bolu ve Bartın'da kar nedeniyle kapanan 150 köy yolu ulaşıma açıldı

Açıklamada, Gerede'de 1, Mengen'de 8 ve Mudurnu ilçesinde 8 olmak üzere 17 yolu açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da kent genelinde kapanan 134 köy yolundan 117'sinin ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Bartın İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde yarım metreyi aşan yoğun kardan dolayı kent genelinde 35 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.