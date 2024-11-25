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        Bolu ve Bartın'da kar nedeniyle kapanan 150 köy yolu ulaşıma açıldı

        Bolu ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle kapanan 150 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:28
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        Bolu ve Bartın'da kar nedeniyle kapanan 150 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Bolu ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle kapanan 150 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Bartın İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde yarım metreyi aşan yoğun kardan dolayı kent genelinde 35 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

        Bunlardan 33'ünün açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin Ulus ilçesine bağlı Gökpınar ve Şirinler köyünde yol açma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da kent genelinde kapanan 134 köy yolundan 117'sinin ulaşıma açıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, Gerede'de 1, Mengen'de 8 ve Mudurnu ilçesinde 8 olmak üzere 17 yolu açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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