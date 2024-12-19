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        Bartın'da çatıdan düşen işçi öldü

        Bartın'da 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:20
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        Bartın'da çatıdan düşen işçi öldü
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        Bartın'da 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahallesi 358. Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan Nuri K. (55) dengesini kaybederek zemine düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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