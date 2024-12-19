Bartın'da çatıdan düşen işçi öldü
Bartın'da 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Bartın'da 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahallesi 358. Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan Nuri K. (55) dengesini kaybederek zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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