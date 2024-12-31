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        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Belediyesince belediye özel halk otobüslerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:08
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        Bartın'dan kısa kısa
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        Bartın Belediyesince belediye özel halk otobüslerinde denetim yapıldı.

        Mücavir alan sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerinde, ulaşım hizmetleri müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

        Yolcu taşıma esnasında habersiz yapılan denetimlerde, otobüslerde personel kılık kıyafeti, yolcu konforu ve çeşitli konular incelendi.

        Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri ve daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, halka daha iyi hizmet vermek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        - Belediye bünyesine yeni ekipman alındı

        Bartın Belediyesi, halk sağlığını korumak, çevre hijyenini artırmak amacıyla vektörlerle mücadelede kullanılmak üzere ekipman aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan ekipmanlar arasında portatif kanal sisleme makinesiyle kışlak mücadelesine destek sağlanacak. Ayrıca, uçkun ve larva mücadelesinde kullanılmak üzere temin edilen 23 HP gücünde ULV makinesi ile daha etkin ve hızlı müdahale gerçekleştirilecek.

        Yalçınkaya, halk sağlığını korumak adına çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, yeni ekipmanlarla, özellikle vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi ve daha temiz çevre oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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