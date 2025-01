Yerleştikleri köyde otelleri yanan çift, ekmek teknelerini yeniden ayağa kaldırmak istiyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Ulus ilçesinde kızları için döndükleri köyde işlettikleri dağ evi konseptli otelin yangında zarar görmesiyle üzüntü yaşayan Erhan ve Gülbahar Akbalık çifti, üzüntülerini kenara bırakıp hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyor.

İstanbul'da yaşayan ve hayatını 2010 yılında birleştiren Akbalık çifti, 11 yıl önce daha sakin ve huzurlu ortamda yaşama isteğiyle bebeklerinin doğumuna kısa bir süre kala Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıçerçi köyünde bulunan atıl durumdaki alabalık tesisindeki binayı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının yüzde 50 hibe desteğiyle otele çevirerek, buraya yerleşti.

- "Her şeye baştan başlayıp daha iyisini yapacağız"

Akbalık, şu an 11 yaşında olan kızları Masal'ın daha sakin ve huzurlu ortamda yetişmesi için köyle döndüklerini dile getirerek, kayınpederine ait atıl durumdaki alabalık tesisini "dağ evi"ne dönüştürdüklerini ve dünyanın dört yanından misafir ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken talihsiz bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Elektrik kontağı veya kalorifer kazanından çıktığını düşündükleri yangınla otelin çatı ve ikinci katının tamamen yanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Akbalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğumuz doğanın, yeşilliğin içinde büyüsün istedik ve şartlar bir şekilde bizi buraya getirdi. 11 yıl önce buraya küçük bir otel açtık. Otelimiz de ciddi derecede ünlenmeye başlamıştı. Hem maddi olarak hayatımızı idame ettirdiğimize hem de kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle doğal bir yaşam sürmemize olanak sağlayan otelimiz maalesef yandı. Çatısı ve tüm misafir odalarının bulunduğu ikinci katı tamamen yandı. Söndürme çalışmalarına yoğun dumanın içine girerek gözyaşları içinde ben de katıldım ama hasarımız büyük oldu. Kısmetimizde her şeye yeniden başlamak varmış. Çok üzgünüz, hayallerimize, yaşadıklarımıza, emeklerimize gözyaşı döküyorum ama her şey kaldığı yerden devam edecek. Her şeye baştan başlayıp daha iyisini yapacağız."