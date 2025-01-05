Bakan Tunç: Şimdi sıra terörü, silahlarıyla beraber tarihe gömmekte

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Şimdi sıra terörü, silahlarıyla beraber tarihe gömmekte. İnşallah bunun için ve terörü bitirerek terör sorunundan da Türkiye'yi, milletimizi kurtaracağız. İnşallah, birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz” dedi.

AK Parti Bartın Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi, Bartın Kültür Merkezi salonunda düzenlendi. Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, teşkilat üyeleri ve kadın kolları üyeleri katıldı. Programda konuşan Bakan Tunç, “AK Parti kurulduğu günden bugüne 81 vilayetimize yatırımlarla donatırken, barajlar, üniversiteler kurarken, tüneller yaparken, bölünmüş yollar, otobanlar yaparken, organize sanayi bölgelerini fabrikalarla doldururken çalışan sayısını 33 milyona ulaştırmak için çabalarken, şer güçler de boş durmadı. Daha AK Parti kurulurken kapatma davası açıldı. Kurucu kadrosunda başörtülü var diye davayla karşı karşıya kaldık. O günkü yargı öyle bir yargıydı. Bugün yargı bağımsızdır. Değildir, tarafsız değildir diyen o vesayetçi anlayışa sahip kara propaganda yapanların döneminde yargı bir partinin kurucu üyeleri arasında başörtülü var diye kapatma davası için Anayasa Mahkemesi'ne koşuyordu" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşacağını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı’nın başında ülkemiz, milletimiz, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşacak. Bundan şüpheniz olmasın. Meclis’te de bir uzlaşmayla inşallah bunu gerçekleştirdiğimizde milletimize olan en önemli borçlarımızdan birini daha yerine getirmiş olacağız. Bizde ayrımcılık yok. Biz ırkı, rengi, dili, dini ne olursa olsun Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı ve değerli bir varlığı olarak görüyoruz" diye konuştu.