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        Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü

        Bartın ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:26
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        Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
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        Bartın ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkili oldu.

        Sürücüler, sis nedeniyle yolda güçlükle ilerlerken görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

        Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.

        - Düzce

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

        Görüşün azaldığı bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Kent merkezi, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis hakim oldu.

        Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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