Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü

Kent merkezi, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis hakim oldu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkili oldu.

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