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        Bartın'da taşımalı eğitime yarın ara verildi

        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:03
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        Bartın'da taşımalı eğitime yarın ara verildi
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        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için yarın eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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