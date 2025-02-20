Bartın'da taşımalı eğitime yarın ara verildi

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için yarın eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.