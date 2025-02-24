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        Bartın'da yarın eğitime ara verildi

        Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:56
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        Bartın'da yarın eğitime ara verildi
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        Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

        Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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