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        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tuzağa yakalanan porsuk, orman muhafaza memurlarınca kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:25
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        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
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        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tuzağa yakalanan porsuk, orman muhafaza memurlarınca kurtarıldı.

        Kurucaşile Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman koruma faaliyeti kapsamında yapılan denetimlerde Aydoğmuş köyü mevkisinde bir porsuğun tuzağa yakalandığını belirledi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu porsuk kurtarıldı.

        Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen porsuk, kontrol ve bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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