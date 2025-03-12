Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tuzağa yakalanan porsuk, orman muhafaza memurlarınca kurtarıldı.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tuzağa yakalanan porsuk, orman muhafaza memurlarınca kurtarıldı.
Kurucaşile Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman koruma faaliyeti kapsamında yapılan denetimlerde Aydoğmuş köyü mevkisinde bir porsuğun tuzağa yakalandığını belirledi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu porsuk kurtarıldı.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen porsuk, kontrol ve bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.
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