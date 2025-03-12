Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen porsuk, kontrol ve bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.

Kurucaşile Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman koruma faaliyeti kapsamında yapılan denetimlerde Aydoğmuş köyü mevkisinde bir porsuğun tuzağa yakalandığını belirledi.

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