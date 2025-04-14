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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Bartın'da sahipsiz hayvanlara ilişkin konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Eski yıllarda sahipsiz sokak hayvanlarını 'Tut-yakala-kısırlaştır-sonra sal' prensibi vardı. Şimdi ise yakalıyoruz, rehabilite ediyoruz. Sonra ya barınakta ya da evde olmasını sağlayacağız. Bu prensibi hayata geçiriyoruz. Sokaklarımızın güvenliğinin esas olması lazım, sokaklarımızda huzur ve güvenlik olmazsa ciddi hata yapmış oluruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:17
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Bartın'da sahipsiz hayvanlara ilişkin konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Eski yıllarda sahipsiz sokak hayvanlarını 'Tut-yakala-kısırlaştır-sonra sal' prensibi vardı. Şimdi ise yakalıyoruz, rehabilite ediyoruz. Sonra ya barınakta ya da evde olmasını sağlayacağız. Bu prensibi hayata geçiriyoruz. Sokaklarımızın güvenliğinin esas olması lazım, sokaklarımızda huzur ve güvenlik olmazsa ciddi hata yapmış oluruz." dedi.

        Turan, Bartın'da Vali Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etmesinin ardından katıldığı "Bartın Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle yeni çağın sonucu olarak siber güvenlik, sentetik uyuşturucu ve sokak hayvanları sorunu gibi birçok başlığın bulunduğunu söyledi.

        Hiçbir sorunu görmezden gelmediklerini, "Geldi, geçer" şeklinde bakmadıklarını, tüm problemlere karşı tedbir almanın, adım atmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Turan, sokak hayvanlarından bahisle zaman zaman yaralanmalar, ölümle sonuçlanan süreçler ve trafik kazalarının yaşandığına işaret etti.

        Turan, "Dün de Şanlıurfa'da üniversite son sınıf öğrencisi, sokak hayvanlarından kaçarken bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Benzer örnekler de oldu. Nasıl siber suçlarda yeni yeni adımlar atıyorsak, nasıl sentetik uyuşturucuda çok farklı adımlar atıyorsak sokak hayvanları konusunda da sorun olmaktan çıksın diye ciddi önemli adımlar atıyoruz." dedi.

        Bundan 9 ay önce Meclisin bu konuda yasalaşma sürecini ortaya koyduğunu anımsatan Turan, "Eski yıllarda sahipsiz sokak hayvanlarını 'Tut-yakala-kısırlaştır-sonra sal' prensibi vardı. Şimdi ise yakalıyoruz, rehabilite ediyoruz. Sonra ya barınakta ya da evde olmasını sağlayacağız. Bu prensibi hayata geçiriyoruz. Sokaklarımızın güvenliğinin esas olması lazım, sokaklarımızda huzur ve güvenlik olmazsa ciddi hata yapmış oluruz. Eğer bizim yaşlımız camiye giderken, kadınımız pazara giderken, öğrencimiz okula giderken endişe duyuyorsa bu, bizim eksikliğimiz. Endişenin, riskin nereden geldiğinin önemi yok. Terörden, trafikten, sokaktan, hayvandan gelsin, hepsi eşit derecede önemlidir, problemdir ve çözümü gereklidir, sokağın güvenliği esastır." diye konuştu.

        Yeni kanunla belediyelere önemli görevler verildiğine dikkati çeken Turan, bütçelerinin ayırdıkları binde 5'ini uygun yerlerde kullanmaları, varsa barınaklarını büyütmeleri yoksa yenisini yapmaları gibi çok ciddi yeni görevler getirildiğini anlattı.

        Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bunların yapılmaması halinde doğacak her hasar ve zarardan da başta sayın başkanlar ve meclis üyeleri olmak üzere ilgili birim amirlerinin de cezai sorumluluğunun olduğunu hatırlatmak isterim. O yüzden bu sorunu ortadan kaldıralım, valiliğimiz öncülüğünde tüm birimlerimizin destek vermesiyle bu işi bölgemizin tüm illerinde çözelim istiyoruz. Kanun net, istisnasız şekilde uygulama görevimiz var. 'Ben bunu istemiyorum', 'Geç uygularım', 'Sonra uygularım' tarzı hiç polemiğin tarafı değilim, devlet çıkan yasayı uygulamakla görevlidir. Bunu uygulamakta kararlıyız. Tabii ki hayvanlarımıza zulmetmek, canlarımızın acısını yaşamak asla istemeyiz. Bizim dinimizde, inancımızda canlıya eziyet haramdır, kanunlarımızda suçtur. Hayvanların yaşam hakkı kadar insanlarımızın da yaşam hakkı var, dolayısıyla hayvanın yaşayacağı yer Avrupa'da olduğu gibi ya barınak ya da evler olacak. Sahipsiz hiçbir hayvanı istemiyoruz.

        Bu süreçte hassas davranan vakıflarımız ve derneklerimiz var, çalışmaları yapan tüm benzer derneklerimizle omuz vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz."

        Turan, Vali Arslan'ın yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Mehmet Baykal ve diğer ilgililerle Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile buraya ilave yapılacak, sokak hayvanlarının doğal ortamda barınacağı 25 dönümlük alanda incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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