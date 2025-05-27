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        Bartın'da motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 45 bin 841 lira para cezası

        Bartın'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 841 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:05
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        Bartın'da motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 45 bin 841 lira para cezası
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        Bartın'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 841 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün Bartın-Karabük kara yolu Muratbey köyü mevkisinde tehlikeli hareketler yaptığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, yüzüstü yatarak ve akrobatik hareketler yaparak motosikletle ilerlediği görülen sürücü B.K'ya (19) trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ilgili kanun maddesi gereğince 45 bin 841 lira ceza uyguladı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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