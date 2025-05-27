Bartın'da motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 45 bin 841 lira para cezası

Ekipler, yüzüstü yatarak ve akrobatik hareketler yaparak motosikletle ilerlediği görülen sürücü B.K'ya (19) trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ilgili kanun maddesi gereğince 45 bin 841 lira ceza uyguladı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün Bartın-Karabük kara yolu Muratbey köyü mevkisinde tehlikeli hareketler yaptığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

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