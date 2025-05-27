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        Bartın Belediyesinin 6 yeni aracı hizmete sunuldu

        Bartın Belediyesinin satın aldığı 6 yeni araç törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:58
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        Bartın Belediyesinin 6 yeni aracı hizmete sunuldu
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        Bartın Belediyesinin satın aldığı 6 yeni araç törenle hizmete sunuldu.

        Belediyenin çift kabinli 6 kamyoneti, Bartın Belediyesi Kent Müzesi önünde düzenlenen törenle tanıtıldı.

        Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, halka daha iyi bir hizmet getirme konusunda bir adım daha attıklarını söyledi.

        Yeni araçlarla belediyenin, saha çalışmaları ve hizmet organizasyonlarında daha dinamik ve çözüm odaklı yapıya kavuşmasını sağlayacaklarını anlatan Yalçınkaya, "Bartın Belediyesi olarak, güçlü araç filosu ve kararlılıkla sürdürülen hizmet anlayışıyla kente değer katmaya devam edeceğiz. Bugün makine araç parkımıza kattığımız araçların ötesinde yine halkımızın beklediği hizmetleri layıkıyla yapabilmek için gece gündüz demeden elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

        Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve personel ile vatandaşların katıldığı törende, araçlar dualar eşliğinde hizmete sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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