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        Bartın Valisi Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:38
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        Bartın Valisi Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Arslan, mesajında, bayramın, ihtiyaç sahiplerine uzanan bir elin, kırılan kalplerin onarılmasının ve farklılıklarla güçlü toplum olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını belirtti.

        Bayramda kesilen her kurbanın fedakarlığı, verilen her selamın kardeşliği, yapılan her ziyaretin gönül köprüsünü temsil ettiğine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

        "Bu topraklarda acıyı paylaşarak azaltmayı, sevinci paylaşarak çoğaltmayı bilen milletin evlatları olarak bu bayramda da elimizi gönülden uzatalım, sevgimizi, merhametimizi ve umudumuzu paylaşalım. Bayram vesilesiyle kurban ibadetini yerine getirirken çevre temizliğine, sağlık kurallarına ve toplumsal hassasiyetlere gereken özeni gösterelim, bayram ziyaretleri ve seyahatlerde ise trafik kurallarına riayet ederek kendimizin ve sevdiklerinizin can güvenliğini koruyalım."

        Vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmesi için tüm kurumlarla önlemlerin alındığını ve ilgililerin de görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin emanetleri kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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