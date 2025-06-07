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        Bartın'da yüzmek için ırmağa giren genç boğuldu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:17
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        Bartın'da yüzmek için ırmağa giren genç boğuldu
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

        Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde Ensar Akgül, serinlemek için arkadaşlarıyla ırmağa girdi.

        Bir süre sonra Akgül’ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Akgül, suya girdiği noktanın 5 metre derinliğinde bulundu.

        Kıyıya çıkarıldığında hayatını kaybettiği belirlenen Akgül’ün cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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