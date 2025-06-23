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        Bartın'da makine ve ekipman dağıtım töreni düzenlendi

        Bartın'da, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) 2025 Yılı Bireysel Yatırımlar Hibe Programı" kapsamında makine ve ekipman dağıtım töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:27
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        Bartın'da makine ve ekipman dağıtım töreni düzenlendi
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        Bartın'da, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) 2025 Yılı Bireysel Yatırımlar Hibe Programı" kapsamında makine ve ekipman dağıtım töreni düzenlendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce müdürlük bahçesinde düzenlenen törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların üretim kapasitelerini artırmak, modern tarım teknikleriyle tanışmalarını sağlamak ve onların o tekniklere ulaşmalarını kolaylaştırmak, gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla yürütülen projenin kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından da önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Teslim edilecek makine ve ekipmanlar sayesinde üreticilerin iş gücü verimliliğinin artacağını, zaman ve maliyet açısından önemli kazanımlar sağlanacağını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

        "Böylece kırsalda üretim yapan çiftçilerimiz hem daha rekabetçi hale gelecek hem de üretim süreçlerini daha modern ve çevre dostu bir hale getirecektir. İlimizde kadınların ve gençlerin üretim manasında çaba göstermeleri bizleri daha da motive ediyor. Bireysel yatırımlar özelinde örnek girişimler ve kendi işini kurma çabaları, ulusal ölçekte de yankı buluyor. Tüm bu hususlardan dolayı duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Makine ve ekipmanların kullanımında iş güvenliği tedbirlerine mutlaka riayet etmenizi ve kullanım kılavuzunda dikkat çeken hususlara, uyarılara uymanızı önemle rica ediyorum."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder de "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin kamu yatırımları ve hibe destekleri olmak üzere 2 kategoriden oluştuğunu kaydetti.

        Kamu yatırımlarında hizmete açılan Akçamescit Hayvan Pazarı, ihalesi onay aşamasında olan Esenyurt Yöresel Pazarı'nın bulunduğunu aktaran Önder, "Bireysel yatırımlarımızda ise arıcılık ve alet ekipman paketi, büyükbaş hayvancılık destek paketi, meyve bahçeleri bakım paketi, basınçlı su tankeri, su kurulumu, ilaç paketi ve güneş enerjili çit kurulumu yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

        Törende, projeden yararlanan çiftçilere çeşitli ekipman ve makineleri teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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