Bartın'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Bartın'da yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alınarak, orman girişlerinin 1 Temmuz-30 Eylül arasında yasaklandığı bildirildi.

Görevliler, izin almak veya izinli olmak şartıyla arıcılar ile çobanların orman alanlarına girişine izin verileceği ifade edilen açıklamada, giriş yasağının uygulanması ve kontrolünün, jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlükleri ve orman işletme müdürlükleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, belirlenen yerler dışında mangal, semaver, ateş yakılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı faaliyetler ile çadırlı kamp yapılmasının da yasaklandığı dile getirilerek, ormanlık alanlara yakın yerlerde yapılan düğün gibi organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek şekilde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.