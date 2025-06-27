Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu

        Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kozcağız beldesi Yenişar Mahallesi'nde Z.E'ye ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Z.E'nin ve yan komşusu H.K'nin evlerine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.

        Fenalaşan aile fertlerini, komşuları sakinleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Bartın'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
        Bartın'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
        Garajdaki otomobil alev aldı
        Garajdaki otomobil alev aldı
        Teknesinin önünde yüzen yunusları görüntüledi
        Teknesinin önünde yüzen yunusları görüntüledi
        Küre Dağları Milli Parkı'nın eteğindeki Gölderesi Şelalesi dron ile görüntü...
        Küre Dağları Milli Parkı'nın eteğindeki Gölderesi Şelalesi dron ile görüntü...
        Rusya'dan 1186 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
        Rusya'dan 1186 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
        Beyzbol sopası ile saldıran komşusunu vuran şüpheli tutuklandı
        Beyzbol sopası ile saldıran komşusunu vuran şüpheli tutuklandı