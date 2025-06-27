Bartın'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu

Kozcağız beldesi Yenişar Mahallesi'nde Z.E'ye ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Z.E'nin ve yan komşusu H.K'nin evlerine sıçradı.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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