Bartın'da çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 ev ile 2 samanlık yandı.

Eldeş köyünde Hüseyin K'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kullanılmayan 2 ahşap eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken evler ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Öte yandan il genelinde merkeze bağlı Gözpınar, Şahne, Akgöz, Kocareis, Aladağ ile Ulus ilçesine bağlı Karadiken, Eldeş, Buğurlar ve Ağaköy köylerinde de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.