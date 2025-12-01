Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da gıda denetimi yapıldı

        Bartın'da gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da gıda denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

        Denetimlerde fırın, market, kasap, pastane ve lokantaların üretim ve satış yerleri kontrol edildi.

        Ürünlerin muhafaza koşulları, hijyen standartları, son tüketim tarihleri, depolama alanları, iş yerlerin açma ve çalışma ruhsatları, genel düzen ve tertibi denetleyen ekipler karekod uygulaması hakkında da bilgilendirme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        "20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi" Bartın Üniversitesinde ge...
        "20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi" Bartın Üniversitesinde ge...
        Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi'nde 230 bildiri sunuldu
        Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi'nde 230 bildiri sunuldu
        Hastalığına yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Hastalığına yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        BARÜ, ilk kez "Nature Index Sıralaması"nda yer aldı
        BARÜ, ilk kez "Nature Index Sıralaması"nda yer aldı
        Çarptığı direk aracın üstüne devrildi, sürücü kaza yerinden kaçtı
        Çarptığı direk aracın üstüne devrildi, sürücü kaza yerinden kaçtı
        Tırın dorsesindeki konteynerden düşen işçi ağır yaralandı
        Tırın dorsesindeki konteynerden düşen işçi ağır yaralandı