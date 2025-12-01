Bartın'da gıda denetimi yapıldı

Bartın'da gıda denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Denetimlerde fırın, market, kasap, pastane ve lokantaların üretim ve satış yerleri kontrol edildi.

Ürünlerin muhafaza koşulları, hijyen standartları, son tüketim tarihleri, depolama alanları, iş yerlerin açma ve çalışma ruhsatları, genel düzen ve tertibi denetleyen ekipler karekod uygulaması hakkında da bilgilendirme yaptı.