        Bartın Haberleri

        "20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi" Bartın Üniversitesinde gerçekleştirildi

        Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE 2025), bu yıl Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

        Giriş: 01.12.2025 - 15:05
        "20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi" Bartın Üniversitesinde gerçekleştirildi
        Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE 2025), bu yıl Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle "Eğitimin Geleceğini Şekillendirmede Dönüşümsel, Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen kongrenin açılış töreni Kutlubey Yerleşkesi'nde yapıldı.

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kongrenin, eğitimin geleceğini şekillendirmede büyük katkı sağlayacağını belirterek, eğitimin, dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi birçok alanla iç içe geçmiş dinamik bir süreç olduğunu anlattı.

        Kongrede 48 farklı eğitim alanında sunulacak 230 bildirinin bu dönüşümün anlaşılmasına ve yönlendirilmesine katkı sağlayacağını belirten Akkaya, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin yanında Polonya'dan ABD'ye, Çin'den Kazakistan'a, Hollanda'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların ortaya koyacağı yeni bakış açıları, eğitimin geleceğini yeniden düşünmemize, geliştirmemize ve şekillendirmemize imkan tanıyacaktır. Kongremizde sunulan bildiriler daha sonra tam metin bildiri kitabında yayımlanarak bilim dünyasına kalıcı bir iz bırakacaktır."

        ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal da kongrenin kendilerine yalnızca bir tartışma zemini değil aynı zamanda eğitim dünyasının geleceğine dair ortak bir vizyon sunacağına değinerek, "Eğitim artık bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine, farklılıklarını zenginlik olarak görmelerine imkan tanıyan dönüşüm süreci olarak görülmektedir. Kongremizin eğitim alanına ve öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Batum Devlet Denizcilik Akademisinden Doç. Dr. Tamar Dolidze, Hong Kong Politeknik Üniversitesinden Doç. Dr. Hassan Nejadghanbar ve Özbekistan Urgenç Devlet Üniversitesinden Dr. Rokhatoy Abidova, çevrim içi bağlantılarla etkinliğe katıldı.

        Yapılan sunumlarda yapay zeka odaklı becerileri geliştirmek, araştırma ve yazımda yapay zekanın zorluk ve fırsatları, yabancı dil öğretiminde güncel sorunlar konularında katılımcılara bilgiler verildi.

        Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ayfer Sayın, "Eğitimde Yapay Zeka Çağı: Ölçme ve Değerlendirmenin Yeniden Tanımlanması", Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Ercümend Ersanlı ise "Eğitim Sisteminin Çağın Gereklerine Göre Yeniden Yapılandırılmasına Vizyoner Bir Yaklaşım" başlığında sunum yaptı.

        Program, farklı salonlarda yapılan sözlü bildiri sunumlarıyla devam etti.

