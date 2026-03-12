Bartın'da kaybolan 73 yaşındaki kadın donmak üzereyken bulundu

Bartın'da kaybolan 73 yaşındaki kadın, 38 saat sonra yamaçlık alanda donmak üzereyken bulundu.



Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde yaşayan Döndü A. (73), önceki gün araziye otlamaları için bıraktığı hayvanlarını getirmek için evden ayrıldı. Kadının eve dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında ekipler, kadını 38 saat sonra evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yamaçlık alanda buldu.



Yamaçtan düştüğü ve bu nedenle eve geri dönemediği belirtilen Döndü A'nın hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Donmak üzere olan kadına jandarma montunu verip battaniyeye sardı.



Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

