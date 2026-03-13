        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bartın'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye eski Türkiye değil. Herkes hesabını, kitabını ona göre yapsın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Uygur, partisinin Bartın İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçildiğini ve Türkiye'nin de önemli bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

        Ülkenin dört bir tarafında çatışmaların cereyan ettiğini, Gazze'de katil, siyonist İsrail'in kadın, erkek, çocuk, sivil ayırt etmeksizin, ateşkese rağmen soykırımını pervasızca devam ettirdiğini belirten Uygur, "Ateşkese rağmen Gazze'de kardeşlerimiz şehit oluyor. İnşallah onların huzuruna, ferahına vesile olur bayram. Yine İran'da Amerika ve İsrail'in İran'a başlatmış olduğu saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Rusya, Ukrayna hakeza..." diye konuştu.

        Uygur, böyle zorlu bir coğrafyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya siyasetine her manada; insani, diplomasi, arabuluculuk noktasında yön veren, 86 milyon ferdin huzurunu ve güvenliğini temin eden, çatışmaların ortasındaki coğrafyada Türkiye'yi her türlü çatışmadan uzak tutan bir lider olduğunu anlatarak "Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde tekrar ifade etti. Türkiye eski Türkiye değil. Herkes hesabını, kitabını ona göre yapsın." ifadelerini kullandı.

        "Yola çıktığımız bu kutlu yürüyüşümüzde ilk andan itibaren her alanda gerek eser ve hizmet gerek savunma sanayi gerek dış siyaset, uluslararası politika ve diplomasi noktasında artık dünya siyasetine yön veren, kendi kendine yetebilen, terörsüz Türkiye süreciyle de iç cephesini tahkim etmiş güçlü, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olan bir Türkiye var." diyen Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı hedeflerine devam edeceklerini kaydetti.

        Uygur, muhalefetin sağduyudan, ferasetten, basiretten yoksun bütün değerlendirmelerine ve söylemlerine rağmen ayakları yere basan bir Türkiye, bir iktidar, bir hükümet olarak 86 milyon ferdinin hukukunu, güvenliğini, huzurunu korumayı sürdüreceklerini vurgulayarak "Aynı zamanda da dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Gazze'de, Arakan'da, Yemen'de, İran'da olduğu gibi dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulme 'dur' demeye, çatışmaların uzlaşmayla sonuçlanması noktasında diplomasi çalışmalarımızı yürütmeye ve gönül coğrafyamızdaki bütün mazlumların duasında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Uygur'a yöresel tel kırma şal takdim etti.

        Programda, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve teşkilat mensupları da yer aldı.

        Ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret eden Uygur, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yeni yılın ilk Rus turistleri Amasra'da
        Yeni yılın ilk Rus turistleri Amasra'da
        Amasra'ya kruvaziyerle 2026 yılının ilk turistleri geldi
        Amasra'ya kruvaziyerle 2026 yılının ilk turistleri geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 819 yolcusuyla Amasra'ya geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 819 yolcusuyla Amasra'ya geldi
        BARÜ ile Bartın İl Müftülüğü arasında "Diyanet Genç Ofis" protokolü imzalan...
        BARÜ ile Bartın İl Müftülüğü arasında "Diyanet Genç Ofis" protokolü imzalan...
        Üniversitesi gençler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı
        Üniversitesi gençler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı
        Bayram öncesi şehit mezarlarında çalışmalar yapıldı
        Bayram öncesi şehit mezarlarında çalışmalar yapıldı