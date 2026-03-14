Bayram tatilinde Karabük, Sakarya, Bartın'ı tercih edenler tarih ve doğaya doyacak

ORHAN KUZU/EMRE AYVAZ - SELİM BOSTANCI - Safranbolu'nun Osmanlı mirası, Sapanca'nın yeşil ve mavisi ile Amasra'nın eşsiz doğası, bayram tatilinde ziyaretçilere doğa ve tarihle iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.



"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu, yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistlerin de yıl boyunca tatilini geçirdiği destinasyonlar arasında yer alıyor.



Osmanlı Dönemi'nden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarıyla ön plana çıkan Safranbolu, tarihin izlerine şahit olmak isteyen tatilciler tarafından tercih ediliyor.



Tatil öncesi genellikle üç katlı, 6-8 odalı, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilen konak, pansiyon ve otellerde bayram için rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.



Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, yoğun bir bayram geçirmeyi beklediklerini vurgulayarak, Safranbolu'nun, Ankara ve İstanbul gibi şehirlere yakınlığı dolayısıyla kısa tatillerde tercih edildiğini söyledi.



Urgancıoğlu, henüz deniz sezonunun açılmamış olmasının da kendilerine avantaj sağladığını belirterek, "Ramazan Bayramı mevsimsel olarak Safranbolu'nun en çok tercih edildiği döneme denk geliyor. Aynı zamanda okullar bayram öncesi ara tatile giriyor. Bu durumun bayram öncesinden başlayan bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Safranbolu'da rekorlardan bahsedeceğimiz, dolu dolu güzel bir bayram diliyoruz, bekliyoruz." diye konuştu.



Bayramda genelde Safranbolu'da iç pazarın hareketli olduğunu aktaran Urgancıoğlu, baharın gelmesiyle iç ve Avrupa pazarında tercih edilen bir sezona giriş yapıldığını anlattı.



Urgancıoğlu, "Bilhassa hafta sonlarımızın iç pazardan çok yoğun talep görmesini bekliyoruz. Safranbolu olarak bu noktada iç pazar ağırlıklı çalıştığımız için avantajımız var. İç pazarda hareketliliğin olacağı güzel bir sezon bekliyoruz." dedi.



Geçen sene bayramda uygulanan trafik önlemlerinin bu yıl da uygulanacağı bilgisini veren Urgancıoğlu, bunun herkes için çok büyük avantaj olduğunu sözlerine ekledi.



- Sapanca'da tesislerde konaklama oranı yüzde 80



Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlere yakınlığı, doğası ve turistik tesisleriyle Sakarya'nın Sapanca ilçesi, 1 haftalık ara ve Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.



Ev, villa, tiny house (küçük ev), pansiyon, balon ev, bungalov, 5 yıldızlı ve butik otel gibi farklı konaklama imkanları sunan Sapanca, doğa içerisinde sakin zaman geçirmek isteyenlerin tatilde uğrak noktası oluyor.



Bayram tatili süresince yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet vermesi beklenen ilçeye gelecek misafirler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüş, göl bisikletiyle gezinti, zipline, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirebilecek.



Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, ilçenin göl ve yeşili bir arada bulundurduğunu belirtti.



Konaklamada doluluk oranının yüzde 80'lerde olduğunu belirten Yılmazer, "Bayrama daha var. Bu sürede dolar diye düşünüyoruz. Hala talepler devam ediyor." dedi.



Yılmazer, Sapanca'nın konumunun ziyaretçileri cezbettiğini, tatilcilerin aradıkları her şeyi bulduğunu kaydetti.



Günübirlik misafirlerin de ilçeye geldiğini aktaran Yılmazer, tatil süresi boyunca misafirleri Sapanca'ya beklediklerini sözlerine ekledi.



- Tarihi çeşitliliği ve doğa güzelliğiyle ünlü Amasra ziyaretçilerini ağırlamaya hazır



Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasra'da da bayrama sayılı günler kala otel ve pansiyonlarda rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.



Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçe, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.



Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, 5 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın, Karadeniz'in "cennet" ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.



Saylam, Fatih Sultan Mehmet'in fethi sırasında lalasına "Lala lala, çeşm-i cihan bu mu ola?" diyerek dünyanın gözbebeği olarak nitelendirdiği ilçenin Türkiye'de ev pansiyonculuğunun başladığı ilk yerlerden biri olduğunu belirterek, ilçede bayram hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.



Otel ve pansiyonlarda doluluğun yüzde 80'e ulaştığını aktaran Saylam, "İlçemize gelecek ziyaretçilerimiz Kraliçe Amastris kazıları, Su Perisi'nin çıktığı Bedesten bölgesi, Kuşkayası Yol Anıtı'nı ziyaret edebilir. Yine hemen yanı başımızdaki Safranbolu'yu, Güzelcehisar Lav Sütunları'nı da görebilirler." dedi.



Saylam, kruvaziyer turizminin de ekonomik hareketliliğin yanı sıra ilçe ve bölgenin tanıtımına katkı sunduğundan bahsederek, "Gemi sayısının artırılması için ayrıca çalışma yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde gemi sayısı 3'e çıkacak. Esnafımız memnun, gelenler memnun." diye konuştu.



İlçenin, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültüründen kaynaklı gastronomi değerinin önemine işaret eden Saylam, tatilcilerin bu lezzetleri tatma imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.

