Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında

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BARTIN'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardaki 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen 1 kişi, son anda kendisini geriye atarak kurtardı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde, BartınAmasra yolu Arıt kavşağında meydana geldi. Sürücüsü Amasra yönüne giden otomobille kavşaktan çıkan otomobil çarpıştı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen bir kişi, son anda kendisini geriye atarak otomobillerin altında kalmaktan kurtuldu. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



BARTIN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:18

YATSI 19:38

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