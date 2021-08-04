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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce yayaya sonra iş yerine çarptı: 1 ölü

İHA

Önce yayaya sonra iş yerine çarptı: 1 ölü

Bartın’da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce yayaya ardından bir iş yerine çarptı. Feci kazada yaya hayatını kaybederken, sürücü de hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine bağlı Kuyupınar mevkiinde, Mustafa Y. (56) iradesindeki 74 DA 730 plakalı hafif ticari araç yol kenarında yaya olarak ilerleyen Cevdet Aksu’ya çarpmasının ardından yol kenarında yöresel ürünlerin satışa sunulduğu bir işyerine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Cevdet Aksu yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Aksu’ya ait kıyafet, ayakkabı, şapka ve telefonların yola savrulduğu görüldü.
Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari aracın yayaya çarptıktan sonra çarparak durabildiği yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza sırasında işyerinin kapalı olması olası can kayıplarının önüne geçti.
İşyeri sahibi kazadan sadece 5 dakika önce bölgeden ayrıldıklarını söylerken, “Burada köy ürünleri satıyoruz. Daha ayrılalı 5 dakika oldu. Yaklaşık 300 metre yukarıda kaza yapıyor. Bir ağabeyimize çarpıyor. Ondan sonra gelip buraya girdi. Görüyorsunuz tezgahın halini. Direk buraya girip piknik masasının hızıyla kendisinden durmuş araba. Sürücü yaralıydı. Kolu filan kırıktı” dedi.
Kazada ölen Cevdet Aksu’nun cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Y. ise 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Y.'nin Çakraz köyü muhtarlığı görevinde bulunduğu, hayatını kaybeden Cevdet Aksu'nun ise Konuklar köyü eski muhtarı olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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