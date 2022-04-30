Bartınspor BAL Ligi baraj maçını 3-0 kazandı

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Bartınspor ile Kozcağız Belediyespor arasında oynanan müsabakayı 30 kazanan Bartınspor 20222023 sezonunda Bartın’ı Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye devam edecek.

20212022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yaşayan ve 3. Lige yükselme playoff maçlarında istediği sonuçları alamayan Bartınspor ile Bartın Amatör Lig şampiyonu Kozcağız Belediyespor’un Atatürk Stadyumunda karşı karşıya geldiği baraj maçını Bartınspor 30 kazandı.

Bartınspor karşılaşmanın ilk yarısında Furkan Birdal’la penaltı atışından yararlanamazken maçın ilk yarısı 00 golsüz berabere tamamlandı. Maçın ikinci yarısında rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Bartınspor 53. dakikada Serdal Öz, 83. dakikada Berkay Yüksel ve 87. dakikada Ömer Durmuş’un golleriyle karşılaşmadan 30 üstün ayrıldı.

Bartınspor elde ettiği bu galibiyetle yeniden 20222023 sezonunda Bartın’ı Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hak kazandı.

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