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Baş Belası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baş Belası 9. son bölüm

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisinin yeni bölümleri Perşembe akşamları ATV'de yayınlanıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için Baş Belası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Baş Belası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baş Belası 9. son bölüm

Baş Belası dizisinin 9. son bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin izleyicileri Baş Belaso 10. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Baş Belası 10. bölüm...

BAŞ BELASI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAŞ BELASI 9. SON BÖLÜM

Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

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