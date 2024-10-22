"Baş hain iblisler gibi onursuzca öldü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti olarak şımaran böbürlenen bir parti asla olmadık. Güç odaklarına baş eğmedik. FETÖ'cü hainlere hadlerini bildirdik. 15 Temmuz'da ölüm kusan silahlara, bomba yağdıran uçaklara, sinsice, namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle hadlerini bildirdik. Darbecilerin, hainlerin, gözünü kan ve nefret bürümüş haysiyet fukaralarının tekmilini birden bozguna uğrattık. Zorlu mücadele boyunca bedel ödesek dahi milletimize bedel ödettirmedik. Milletin istikametinden hiç sapmadık."