Başakşehir: 1 - Universitatea Craiova: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Turuncu Lacivertliler, 28 Ağustos Perşembe günü rövanş karşılaşmasında Universitatea Craiova'ya konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Universitatea Craiova oldu.
Romanya ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2'de Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora attı. Turuncu Lacivertliler'in tek golünü ise 87. dakikada Festy Ebosele kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Universitatea Craiova'nın ev sahipliğinde oynanacak.