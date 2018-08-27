Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u konuk edecek. Bu maç öncesinde 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. Bir puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.

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BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR

Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Napoleoni

Akhisarspor: Fatih, Aykut, Mustafa, Caner, Ömer, Serginho, Sissokko, Larsson, Bilal, Güray, Manu

STAT: Fatih Terim

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: 19.15

YAYIN: beIN Sports 1

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