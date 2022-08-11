Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir Breidablik maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi Konyaspor ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, sahasında ilk maçta 3-1 mağlup ettiği İzlanda ekibi Breidablik'i konuk ediyor. Peki, Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

ABONE OL
  • Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Konyaspor ile temsil eden Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti ve büyük bir avantajı ele geçirdi. Peki, Başakşehir Breidablik rövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve play-off turunda temsilcimizin rakibi kim olacak?
  • Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI NE ZAMAN?

    Başakşehir Breidablik maçı (11 Ağustos 2022 Perşembe) saat 20:45'de başlayacak.
  • Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Başakşehir Breidablik maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
  • Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    BAŞAKŞEHİR'İN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

    Temsilcimiz Başakşehir, rakibi Breidablik'i elemesi halinde Lillestrom - Royal Antwerp eşleşmesinde tur atlayan rakiple karşı karşıya gelecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.