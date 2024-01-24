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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı

        Başakşehir, sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı Emmanuel Dennis ile yolların ayrıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:45
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        Başakşehir ayrılığı açıkladı!
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        Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı.

        Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamala ile sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu Emmanuel Dennis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

        "Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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