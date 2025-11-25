Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'den Edin Visca için geçmiş olsun mesajı! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'den Edin Visca için geçmiş olsun mesajı!

        Başakşehir, Trabzonspor forması giyen ve sakatlık yaşayan eski oyuncusu Edin Visca için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 00:47 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'den Visca için geçmiş olsun mesajı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Trabzonspor forması giyen ve sakatlık yaşayan eski oyuncusu Edin Visca için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmada, kulübümüzün eski kaptanlarından ve Türk futbolunun değerli isimlerinden Edin Visca'nın yaşamış olduğu talihsiz sakatlık sonucunda ayağında kırık oluştuğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca kulübümüze emek vermiş, karakteri ve profesyonelliğiyle her zaman örnek olmuş Edin Visca'ya ve Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Edin'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!