Başakşehir-Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından Başakşehir-Galatasaray mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından Başakşehir-Galatasaray mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan
23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker