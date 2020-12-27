"Sizin yeriniz burası"

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Medipol Başakşehir'in golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic attı.

Konuk ekipte Aytaç Kara, 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'a yenilen, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa beraberliğiyle galibiyet özlemi 6 maça yükseldi.

CHADLI'DEN İLK GOL

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.

Chadli, Medipol Başakşehir ile ligde oynadığı 7. maçta ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atmıştı.

SKRTEL SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.

Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.

Deneyimli oyuncunun sol aşil tendonundan sakatlandığı belirtildi. Skrtel'in durumu yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.