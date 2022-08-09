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Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa, Süper Lig'de yeni sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 4-0 mağlup oldu

Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Danijel Aleksic, 38. dakikada Patryk Szysz, 74. dakikada Mounir Chouiar ve 77. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti.

MAÇIN DAKİKALARI

10. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes’in pasıyla Eysseric, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Eysseric'in sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Szysz, son çizgiden meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Münir, sol kanattan bindiren Mahmut Tekdemir'in önüne pasını gönderdi. Mahmut bekletmeden penaltı noktası önündeki Aleksic'e yerden pasını attı, bu oyuncunun şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Münir, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen top savunmaya çarptı ve altıpas önünde Szysz'in önüne düştü. Szysz'in yakın mesafeden dönerek şutunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

45+2. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Ben Ouanes, ceza sahası önüne hareketlenen Hajradinovic'e pasını attı. Hajradinovic'in ayağının üstüyle sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 2-0 önde tamamlandı.

55. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, savunma son anda arayı girdi ve meşin yuvarlağı kornere attı.

58. dakikada ev sahibi takımın hızlı atağında Serdar Gürler, Yasin Özcan'ı geçti ve ceza sahasına girdi. Serdar'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla son anda topu kornere gönderdi.

72. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın altıpas önüne yaptığı ortada Erdem Çetinkaya topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan taç atışını kullanan Caiçara, Deniz Türüç'ten aldığı topla ceza sahasına yaklaştı. Caiçara'nın altıpas önüne yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

75. dakikada turuncu-lacivertli takım penaltı kazandı. Rakip ceza sahasına giren Deniz Türüç, Petretta ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltıyı kullanan Deniz, kaleci Ertuğrul'un solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

82. dakikada Kasımpaşa net bir fırsatı kullanamadı. Celina'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un uygun pozisyonda şutunda, kaleci Volkan sağına uzandı ve topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 4-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 80 Ahmed Touba), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye (Dk. 59 Biglia), Serdar Gürler (Dk. 69 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Münir, Szysz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Recep Yemişçi (Dk. 46 Yasin Özcan), Petretta, Aytaç Kara (Dk. 46 Turgay Gemicibaşı), Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 52 Celina), Eysseric (Dk. 63 Yunus Mallı), Bahoken (Dk. 63 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 22 Aleksic, Dk. 38 Szysz, Dk. 74 Münir, Dk. 77 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mahmut Tekdemir, Dk. 23 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Hajradinovic, Dk. 51 Yasin Özcan, Dk. 76 Petretta (Kasımpaşa)

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