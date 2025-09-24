Başakşehir nerede? Başakşehir hangi şehirde, ilde, bölgede?

İlçenin İstanbul'un kuzeybatı gelişim koridorundaki konumu, onu şehrin en büyük mega projelerinin merkezi haline getirmiştir. Başakşehir hangi ilde bulunduğu ve bu ilin yeni altyapı yatırımlarının odağında yer alması, ilçenin stratejik değerini tanımlar. Ayrıca, Başakşehir konumu nedir sorusunun yanıtı, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana arterlere olan doğrudan bağlantısını da ifade eder. İlçenin planlı mahalleleri, devasa parkları ve sağlık altyapısı hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR NEREDE?

Başakşehir nerede sorusunun coğrafi yanıtı, İstanbul'un Avrupa yakasının batı-kuzeybatı kesiminde yer aldığıdır. İlçe, herhangi bir deniz kıyısı bulunmayan bir kara ilçesidir. Coğrafi olarak geniş bir alana yayılan Başakşehir; kuzeyde Arnavutköy, doğuda Eyüpsultan ve Sultangazi, güneydoğuda Esenler, güneyde Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar, batıda ise Esenyurt ilçeleriyle komşudur. Bu konumu, onu İstanbul'un hem eski banliyöleri hem de yeni gelişim alanları arasında bir köprü haline getirir.

BAŞAKŞEHİR HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? İdari olarak Başakşehir hangi şehirde ve Başakşehir hangi ilde sorularının net cevabı İstanbul'dur. Başakşehir, İstanbul ilinin idari tarihi oldukça yeni olan ilçelerinden biridir. 2008 yılında çıkarılan bir yasa ile daha önce Küçükçekmece, Esenler ve Büyükçekmece ilçelerine bağlı olan mahallelerin ve beldelerin birleştirilmesiyle kurulmuştur. Bu birleşim, ilçenin bugünkü çok parçalı ama planlı yapısını oluşturmuştur. Başakşehir'i oluşturan ana yerleşim alanları; Başakşehir'in "Etaplar" olarak bilinen merkezi, Kayaşehir uydu kenti ve Türkiye'nin ilk uydu kentlerinden olan Bahçeşehir'dir. BAŞAKŞEHİR HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Başakşehir hangi bölgede sorusunun yanıtı, Marmara Bölgesi'dir. Başakşehir, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alır. İlçenin kuruluşu ve gelişimi, 21. yüzyılda Marmara Bölgesi'nin ve özellikle İstanbul'un kentsel planlama stratejisinin bir yansımasıdır. Eski sanayi alanlarını ve çarpık kentleşmiş bölgeleri rehabilite etmek yerine, şehrin çeperlerinde sıfırdan, modern altyapıya sahip, depreme dayanıklı ve kendi kendine yetebilen yeni yerleşim merkezleri yaratma vizyonunun en büyük ürünü Başakşehir olmuştur.