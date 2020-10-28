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HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiBaşakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başakşehir PSG maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayı
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Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başakşehir PSG maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H Grubu 2. maçında bugün sahasında Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta Alman ekibi Leipzig'e 2-0 mağlup olan turuncu lacivertliler, devler ligindeki ilk puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Peki Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başakşehir PSG maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler ligindeki temsilcimiz Başakşehir, 2. maçında Fransız ekibi PSG karşısında 3 puan arıyor.

BAŞAKŞEHİR PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçına sahne olacak Başakşehir PSG maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir : Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Deniz, Demba Ba

PSG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos, Herrera – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean

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