CANLI İZLE Başakşehir - Royal Antwerp | UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off ilk turunda Belçika'nın Royal Antwerp ekibini konuk ediyor. Temsilcimiz, 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak mücadele öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. BAŞAKŞEHİR - ROYAL ANTWERP SAAT: 20.45

HAKEM: Jerome Brisard

YAYIN: TRT 1

STAT: Fatih Terim BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Chouiar, Okaka, Serdar ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Frey, Ekkelenkamp Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 41. kez sahaya çıkıyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 40 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 65 gole engel olamadı. EMRE BELÖZOĞLU İLE BEŞİNCİ SINAV Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci kez boy gösteriyor. Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. SAHASINDA 21. MAÇ İstanbul ekibi, Antwerp mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 21. iç saha maçını oynuyor Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 20 maçta, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 20 maçta 24 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. EN GOLCÜ İSİM VISCA Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol, Danijel Aleksic 4 gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 11 golüne ise Stefano Okaka, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı. AVRUPA'DAKİ İLKLERİ Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.