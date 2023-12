BASE 17 Aralık'a kadar Akaretler Sıraevler’de!

Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 7 yıldır düzenlenen BASE bu yıl 2023 mezunu olan sanatçıların eserlerini bir araya getirecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Bilgili Sanat işbirliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda; Jumbo, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda bu yıl yedincisi gerçekleşecek olan BASE, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek.

Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE’in 2023 yılı başvurularını; Ahmet Doğu İpek, Alp Sime, Belkıs Balpınar, Derya Yücel, Ebru Nalan Sülün, Erkan Özgen, Erol Tabanca, Günnur Özsoy, Mehtap Baydu, Misal Adnan Yıldız, Neriman Polat, Ömer Özyürek, Selen Sarıoğlu Süloş, Tayfun Erdoğmuş, Volkan Aslan ve Yasemin Özcan değerlendirdi.

BASE’in küratörü Derya Yücel, Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi BASE’in bu yılki teması olan ‘GERÇEKLİĞİN İÇİNDE, DÜŞLERİN KIYISINDA’yı şu şekilde anlatıyor:

“Sanat, doğuşundan itibaren hem gerçeklik hem de hayal gücünden referans alan bir olgudur. Dünyayla derin temas aracılığıyla kendi alternatif gerçekliğini ortaya koyan sanat, aynı zamanda düşsel bir boyut da üretir. Sanat yapıtının gerçeklikle olan ilişkisi, içinde üretildiği toplumsal, kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sanatsal üretime zemin hazırlayan itkinin kaynağı ister toplumsal ister bireysel olsun sanat, karmaşık ve sonsuz bir gerçeklik sistemi içerisinde yaşamın yaratıcılıkla yorumlanmasıdır. Dolayısıyla sanat imgesiyle gerçeklik arasında görece olarak bulanık hale gelebilecek ama ortadan kalkması mümkün olmayan kopmaz bir bağ vardır.

Günümüz sanatçıları, gözlemleme, benzetme, aktarma ya da kurgu ve metafor yoluyla içinde yaşadıkları gerçekliğe dair yorumlarını üretimlerine yansıtmaktadır. Sanatçılar, gerçekliği yadsıyarak çarpıtabilir, bilinçli olarak bu olgudan uzaklaşabilir, onu aşmaya, reddetmeye ya da kırmaya çalışabilir. Sanatçılar, kendi gerçeklik tasarılarını yani düşlerini yapıtları aracılığıyla paylaşır. “Gerçekliğin İçinde, Düşlerin Kıyısında” başlığı, BASE 2023 seçkisinde yer alan yeni mezun genç sanatçıların gerçeklik ve düşlere dair yorumlarını bir araya getiriyor. Sergi, sanatçıların duygu, düşünce ve hayallerini barındıran bir sahne ortaya çıkartırken, yaşamdaki karşılığının ötesinde tasarlanan gerçeklik ve düşler arasındaki bağlara, umutsuzluk ve umutlarına dair çok sesli yolculuklarındaki farklılık ve ortaklıklara da işaret ediyor.”

Trendyol bu sene etkinliğin ana sponsorluğunu üstlendi. Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, konuyla ilgili olarak “Bir teknoloji şirketi olarak teknolojinin bize sunduğu sonsuz olanaklardan faydalanarak topluma en önemli katkımız olan, dijital uçurumun hayatın her alanında kapanması doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trendyol Sanat’ta sanatı her an herkes için ‘ulaşılabilir’ kılmayı hedefliyoruz. Sanatseverlere ulaşmak isteyen genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarla Türkiye’nin farklı illerindeki sanatseverler arasında dijital köprü kuruyoruz. Bu yıl yedincisi gerçekleşecek olan BASE 2023’ün ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk kez Trendyol Sanat’ta yer alan genç sanatçıların işlerini de BASE’de özel bir sergide sanatseverler ile buluşturacağız. Tüm sanatseverleri bu eşsiz deneyimi yaşamaları için BASE’e bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

13-17 Aralık tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de gerçekleşecek BASE sergisi kapsamında 41 numaralı binada BASE 2017 sanatçılarından Kübra Boy’un ‘Bağ’ adlı enstalasyonu izleyicilerle buluşacak.

Birbirimize kolektif bir güçle bağlı olduğumuzun altını çizen enstalasyon, insanın içsel doğasıyla çevresi arasındaki derin bağlantıları ve birlikte yarattığı umudu izleyiciye aktarıp, doğaya ve diğer insanlara olan duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

BASE’in partnerlerinden Bir Adım Var Vakfı da destekledikleri 13 genç kadın sanatçının dayanışma ve kadın temalarındaki eserlerinin yer aldığı bir sergi gerçekleştirecek.

BASE sergisini 13 Aralık-17 Aralık tarihleri arasında her gün 11:00-19:00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.