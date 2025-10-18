Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı
Giriş: 18.10.2025 - 00:18 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı.
Çay, 2013 yılından bu yana SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapıyordu.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
