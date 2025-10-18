Habertürk
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı

        Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 00:18 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:18
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı.

        Çay, 2013 yılından bu yana SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

