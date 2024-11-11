'Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi' Salt'ta

Salt, Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi ’ni çevrimiçi erişime açtı. Arşiv, 1938’de Tan, Kurun, Akşam, Cumhuriyet, Ulus, Anadolu, Yeni Sabah, Son Posta gazetelerinin yanı sıra Yarım Ay, Ev, Karikatür, Yücel, Türk Tiyatrosu dergilerinde ve Ayvaz, Manisa, Kırklarili yerel gazetelerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatına dair çıkan haberler ile Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan Ankara’ya nakledilmesini belgeleyen fotoğraflardan oluşuyor.

Salt Araştırma’daki Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ne eklenen koleksiyon, Atatürk’ün vefatının toplumdaki etkilerini yansıtıyor. Ömer Bilgin ve Sabri Sayarı’nın koleksiyonlarından dijital ortama aktarılan belge ve fotoğraflar, Nuri Çolakoğlu ile Aytaç Demirci’nin, Cumhuriyet’in 100. ve Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde hazırladığı Türk Basınında Atatürk: Kasım 1938 (NMC Televizyonculuk, Reklamcılık ve Yapımcılık A.Ş., 2023) adlı yayına kaynaklık ediyor. Arşivi incelemek için: archives.saltresearch.org.

Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi

Salt Araştırma bünyesinde derlenen ve 2 milyonun üzerinde belgeyi içeren dijital arşivler “Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent, Toplum ve Ekonomi” alanlarını kapsıyor. Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ndeki koleksiyonlar, 19. yüzyıldan günümüze Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nden birey hikâyeleri ile eğitim, toplumsal yaşam ve yapılı çevreye ilişkin belgeleri bir araya getiriyor.