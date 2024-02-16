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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin’de 18 yaşındaki İdem başından vurulmuş halde bulunmuştu! - Güncel haberler

        Başından vurulmuş halde bulunmuştu!

        Mardin'de 4 gün önce başından vurulan 18 yaşındaki İdem Y., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:36
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        Başından vurulmuştu! 4 akrabaya gözaltı!
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        Mardin'de edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde ikamet eden ve evinin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.

        YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'da yer alan habere göre köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        4 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

        İdem Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanedeki yaşam mücadelesinin kaybederken, aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        İdem Y.'nin cenazesinin Kocakent Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        #mardin
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