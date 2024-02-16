Mardin'de edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde ikamet eden ve evinin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

İdem Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanedeki yaşam mücadelesinin kaybederken, aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İdem Y.'nin cenazesinin Kocakent Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.