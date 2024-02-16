Başından vurulmuş halde bulunmuştu!
Mardin'de 4 gün önce başından vurulan 18 yaşındaki İdem Y., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı
Mardin'de edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde ikamet eden ve evinin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
4 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI
İdem Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanedeki yaşam mücadelesinin kaybederken, aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İdem Y.'nin cenazesinin Kocakent Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.