Başka semtte alışverişe ceza! 0:00 / 0:00

DHA

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Edirne'de, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı. Kentin ana caddelerinde kontrol noktaları oluşturan trafik ekipleri, sürücülere yönelik uygulama yaparken, sokaklarda da tedbirler alındı. Kısıtlamada kendi mahallesi dışında araçlarıyla ya da yaya olarak markete gidenlere, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği işlem yapıldı. Ekipler, maske takmayanlara 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

BAŞKA SEMTE ALIŞVERİŞE GİDİNCE CEZA KESİLDİ

Ayşekadın semtinde oturan ancak Kaleiçi'ne market alışverişi için giden genç, polis ekiplerince durduruldu. Genç, polisin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna "Markete" yanıtını verdi. Başka semte veya mahalleye alışveriş için gidemeyeceği, evine en yakın markete gidebileceği hatırlatılan gence cezai işlem uygulandı.



Sağlık Bakanlığı'nın haftalık haritasına göre, Edirne'de 10-16 Nisan'daki vaka oranı 590,05 olarak açıklanmıştı. Önceki haftaya göre artışın devam ettiği, haritada kırmızı renkteki kentte bazı kişilerin ise kısıtlamaya aldırış etmemesi dikkat çekti. Özellikle marketlerin önünde kuyrukların oluştuğu bölgelerde polis ekipleri, gün boyu denetimlerini sürdürdü.



Kentte polis ekipleri, yolcu taşımacılığı yapılan minibüslere yönelik de uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan araçlardakilerin kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgeleri kontrol edilirken, sosyal mesafeye uymaları yönünde de uyarılarda bulunuldu.