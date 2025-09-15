Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Başkanın oturduğu siteye "kuyu" cezası | Son dakika haberleri

        Edirne'de başkanın ikamet ettiği siteye "artezyen kuyusu" cezası

        Edirne'de, Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın da ikamet ettiği belirtilen sitenin yönetimine izinsiz artezyen kuyusu açtığı gerekçesiyle 60 bin lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:46 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:46
        Başkanın oturduğu siteye "kuyu" cezası
        Edirne'de bir site yönetimine izinsiz artezyen kuyusu açtığı gerekçesiyle 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde artezyen kuyusu açıldığını tespit etti. Bunun üzerine site yönetimine 60 bin lira idari para cezası kesildi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın da ikamet ettiği belirtilen site yönetimine kuyunun kapatılması için 1 ay süre tanındı. Süre sonunda tebliğe uyulmaması halinde DSİ ekiplerinin kuyuyu kapatacağı bildirildi.

        Gencan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada su kesintilerinin artezyen kuyusunun açılmasına bağlı olduğu şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Amacının tüm Edirnelilerin eşit hizmet almasını sağlamak olduğunu ifade eden Gencan, "Değil benim oturduğum sitemi kayırmam, ben hiçbir kimseyi kayırmam." ifadelerini kullandı.

        #yerel haberler
        #edirne haberleri
