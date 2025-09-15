Başkanın oturduğu siteye "kuyu" cezası

Edirne'de bir site yönetimine izinsiz artezyen kuyusu açtığı gerekçesiyle 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde artezyen kuyusu açıldığını tespit etti. Bunun üzerine site yönetimine 60 bin lira idari para cezası kesildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın da ikamet ettiği belirtilen site yönetimine kuyunun kapatılması için 1 ay süre tanındı. Süre sonunda tebliğe uyulmaması halinde DSİ ekiplerinin kuyuyu kapatacağı bildirildi.

Gencan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada su kesintilerinin artezyen kuyusunun açılmasına bağlı olduğu şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Amacının tüm Edirnelilerin eşit hizmet almasını sağlamak olduğunu ifade eden Gencan, "Değil benim oturduğum sitemi kayırmam, ben hiçbir kimseyi kayırmam." ifadelerini kullandı.